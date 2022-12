Hispanic Chamber CEO: Entrepreneurship improves well-being of Latinos in Philadelphia

Ahora que el año llega a su fin, me gustaría reflexionar sobre cómo nuestro trabajo en la Cámara de Comercio Hispana del Gran Filadelfia (GPHCC) impacta a la comunidad a la que servimos.

El Banco Mundial define la pobreza como “la privación pronunciada del bienestar”. Es una condición que está conformada por muchas variables, incluyendo “los bajos ingresos y la incapacidad de adquirir los bienes y servicios básicos necesarios para sobrevivir con dignidad”. Lo que me sorprende de esa definición es cuánto sentido tiene cuando pienso en los titulares de las noticias. Mucho de lo que aqueja a los residentes de nuestra ciudad tiene algo que ver con los ingresos, pero todo que ver con la “dignidad”. En otras palabras, los problemas que enfrenta el 26 % de los habitantes de Filadelfia que viven en la pobreza no son solo la falta de recursos financieros adecuados, sino también la falta de capacidad para tomar decisiones, tener control, autonomía y poder disfrutar de un nivel de vida digno.

La disminución de la pobreza en nuestra ciudad, por lo tanto, requerirá mucho más que simplemente ayudar a la población a aumentar sus niveles de ingresos. Requerirá mejoras en la salud, la educación, la vivienda, las oportunidades de trabajo y el medio ambiente, incluida la seguridad, y hacerlo de una manera que preserve la dignidad de las personas.

En GPHCC creemos firmemente que el espíritu empresarial es una herramienta válida para crear riqueza y mejorar el bienestar de los latinos en Filadelfia y, si bien no resolverá la pobreza por sí sola, puede afectar las condiciones que la provocan.

Por ejemplo, ser dueño de un negocio proporciona a las personas cierta independencia y control sobre sus vidas. El control y el empoderamiento son un ingrediente clave para vivir una vida digna. Los dueños de negocios deciden qué vender, dónde vender y a quién vender. Esta es una de las razones por las que las latinas están impulsando el espíritu empresarial en los EE. UU., ya que tienen seis veces más probabilidades de iniciar un negocio que la persona promedio. Las latinas buscan el equilibrio entre el trabajo y la vida, desean flexibilidad y control sobre sus vidas, y el espíritu empresarial les brinda eso.

El emprendimiento genera riqueza. De hecho, los empresarios latinos tienden a ser más ricos que los que no son empresarios. En la comunidad hispana, que históricamente ha tenido tasas de logro educativo más bajas, el emprendimiento ha demostrado ser una opción viable para lograr la autosuficiencia. Esta es una estrategia que vemos adoptar a muchos inmigrantes porque, debido a las barreras del idioma y la educación, o el estatus legal, muchos no pueden encontrar o buscar oportunidades de empleo adecuadas, pero pueden tener éxito al iniciar un negocio. De hecho, en los últimos años, los inmigrantes han sido responsables de la mayoría de los nuevos negocios creados en las calles principales de todo el país.

La creación de un entorno verdaderamente acogedor para las pequeñas empresas podría transformar a Filadelfia. Mejorar la facilidad y el costo de hacer negocios y los apoyos comerciales alentarían el crecimiento. Hay aproximadamente 11,000 empresarios independientes hispanos y 700 empresas empleadoras en la ciudad. Si crecieran modestamente, en uno o dos empleados, podríamos crear 22,000 nuevos empleos en las comunidades que más lo necesitan. Podríamos impactar significativamente en el desempleo y la pobreza en nuestra comunidad.

Podemos hacerlo. Cuando se les proporcionan los recursos y las redes, los empresarios latinos cumplen. Hemos visto grandes resultados en GPHCC. En 2021, un año pandémico, el 88% de las empresas que se graduaron de nuestro programa Accelerate Business informaron ser rentables, y muchas de ellas crearon puestos de trabajo. Hemos comprobado que, con programas de calidad, acceso a redes y capital, las empresas hispanas tienen el potencial de impactar la pobreza.

Si bien eliminar la pobreza puede parecer insuperable, no lo es. Los desafíos que enfrentamos son solucionables, pero requieren una acción colectiva. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar para ayudar a la comunidad latina a alcanzar su mayor potencial, por lo que votar en las próximas primarias y elecciones para alcalde es un paso fundamental que podemos dar. Hagamos que una mayor participación de votantes hispanos sea nuestra resolución colectiva de Año Nuevo para 2023.

Jennifer I. Rodríguez es presidenta y directora ejecutiva de la Gran Cámara de Comercio Hispana de Filadelfia.

As the year comes to a close, I would like to reflect on how our work at the Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce (GPHCC) impacts the community we serve.

The World Bank defines poverty as “the pronounced deprivation in well-being.” It is a condition that is shaped by many variables, including “low incomes and the inability to acquire the basic goods and services necessary for survival with dignity. What strikes me about that definition is how much sense it makes when I think about the news headlines. So much of what ails residents in our city has something do with income, but everything to do with “dignity.” In other words, the issues faced by the 26% of Philadelphians living in poverty are not only about lacking adequate financial resources, but also about lacking the ability to make choices, have control, autonomy, and power to enjoy a decent standard of living.

Decreasing poverty in our city, therefore, will require much more than simply helping the population increase their income levels. It will require improvements in health, education, housing, work opportunities, and the environment, including safety, and doing so in a manner that preserves individuals’ dignity.

At the GPHCC we strongly believe that entrepreneurship is a valid tool for creating wealth and improving the well-being of Latinos in Philadelphia, and, while it will not solve poverty on its own, it can impact the conditions that cause it.

For instance, owning a business provides individuals with a measure of independence and control over their lives. Control and empowerment being a key ingredient for living a life with dignity. Business owners decide what to sell, where to sell, and whom to sell to. This is one of the reasons why Latinas are driving entrepreneurship in the U.S, being six times more likely to start a business than the average person. Latinas seek work-live balance, they desire flexibility and control over their lives, and entrepreneurship delivers that.

Entrepreneurship builds wealth. In fact, Latino business owners tend to be wealthier than non-business owners. In the Hispanic community, which historically has had lower educational attainment rates, entrepreneurship has proven to be a viable option for achieving self-sufficiency. This is a strategy that we see many immigrants adopt because, due to language and education barriers, or legal status, many are not able to find or pursue adequate employment opportunities but the can find success starting a business. In fact, in recent years, immigrants have been responsible for the majority of new businesses created along main streets across the nation.

Creating a truly welcoming environment for small businesses could transform Philadelphia. Improvements in the ease of doing business, the cost of doing business, and business supports would encourage growth. There are approximately 11,000 Hispanic solo entrepreneurs and 700 employer businesses in the city. If they were to grow modestly, by one or two employees, we could create 22,000 new jobs in the communities that need it most. We could significantly impact unemployment and poverty in our community.

We can do it. When provided with the resources and networks, Latino entrepreneurs deliver. We have seen great outcomes at GPHCC. In 2021, a full pandemic year, 88% of the businesses graduated from our Accelerate Business program reported being profitable, with many of them adding jobs. We have proven that, with quality programs, access to networks, and capital, Hispanic businesses have the potential to impact poverty.

While eliminating poverty may seem insurmountable, it is not. The challenges we face are solvable, but they require collective action. Each of us has a role to play in helping the Latino community fulfill its greatest potential and voting in the upcoming primaries and mayoral election is a critical step we can take. Let’s together make increased Hispanic voter participation our collective New Year’s resolution for 2023.

Jennifer I. Rodríguez is the President and CEO of the Great Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce.