How to celebrate Hispanic Heritage Month in Philadelphia

Cómo celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Filadelfia

Por Molly Given

Es el Mes de la Herencia Hispana, y Filadelfia tiene eventos y actividades en toda la ciudad para celebrar.

De Cerca

El 30 de septiembre, el Ballet de Filadelfia realizará una actuación de una sola noche en honor al Mes de la Herencia Hispana en el Centro de Artes Esperanza. La noche de actuaciones destacará a los miembros de la compañía específicamente de la comunidad latina/hispana. A partir de las 19:30 h. habrá actuaciones de solos y pas de deux de bailarines de compañía como Nayara Lopes, Thays Golz, Fernanda Oliveira, Mayara Pineiro, Pau Pujol, Arian Molina Soca y Dayesi Torriente, según un comunicado.

A continuación, la velada cultural finalizará con la actuación de ‘Bourbon St.’, coreografiada por el director artístico Angel Corella y Demi Solista Russell Ducker con música de Louis Prima y los Barcelona Hot Angels para concluir el programa del Ballet de Filadelfia. Descrito como un trabajo de alta energía, impulsado por los personajes, ‘Bourbon St.’ es un homenaje a la vida nocturna de Nueva Orleans y presenta el Lindy Hop, una locura de baile de la era del swing.

4261 N. 5th St., esperanzaartscenter.us

Gala del Mes de la Herencia Hispana

Como dice un comunicado oficial, una nueva edición de la Gala del Mes de la Herencia Hispana, el distinguido evento del grupo Hispanic Media que celebra las raíces latinas, tendrá lugar en la ciudad de Filadelfia.

La tradicional gala, presentada por PECO, se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre en Live! Casino & Hotel y contará con una recepción, cena preparada por un chef ejecutivo, baile, entrega de premios y más. El comunicado también señala que los anfitriones de esta trascendental gala para los hispanos en Filadelfia serán Ricardo Hurtado, presidente y director ejecutivo de Hispanic Media Company; David Oh, concejal general de Filadelfia; y Lissy G., del consejo asesor de Hispanic Media Company. Los boletos oscilan entre $225 y $3,000 y se pueden encontrar en línea.

900 Packer Ave., eventbrite.com/e/hispanic-heritage-month-gala 2022-tickets

Cuba Libre

En Old City, Cuba Libre celebrará el Mes de la Herencia Hispana de la mejor manera que saben: con deliciosas comidas y bebidas. Desde ahora hasta el 15 de octubre, Cuba Libre ofrecerá el “Tour de Cuba”, una comida de precio fijo de tres platos por $40 por persona como parte de sus celebraciones. Como dice un comunicado, la experiencia gastronómica presenta numerosos platos tradicionales y clásicos cubanos del menú regular del restaurante. Los invitados eligen entre aperitivos (entradas) como sopa de frijoles negros, guacamole cubano con piña, ensalada de jardín, buñuelos de espinaca y manchego; platos principales como arroz con pollo, ropa vieja, pollo asado y paella vegetariana; y para completar el recorrido, elección de un postre, que incluye flan cubano y churros con chocolate.

Para disfrutar de la experiencia completa del tour, los invitados pueden comenzar su celebración con un cóctel especial Tour of Cuba. Las bebidas especiales adicionales también incluyen La Palma (ron especiado Don Q Oak Barrel, guarapo, azúcar, lima – $13) y Havana Breeze (ron Bacardi Añejo Cuatro, guarapo, piña y jugo de lima – $13).

Finalmente, en honor al Mes de la Herencia Hispana, los invitados también están invitados a seguir a Cuba Libre en TikTok para inspirarse en las recetas del Chef Guillermo Pernot.

10 S. 2nd St., cubalibrerestaurant.com

How to celebrate Hispanic Heritage Month in Philadelphia

It is Hispanic Heritage Month, and Philadelphia has events and activations happening throughout the city to celebrate.

De Cerca

On Sept. 30, the Philadelphia Ballet will perform a one-night-only performance in honor of Hispanic Heritage Month at the Esperanza Arts Center. The evening of performances will highlight company members specifically in the Latinx/Hispanic community. Beginning at 7:30 p.m. there will be solos and pas de deux performances from company dancers including Nayara Lopes, Thays Golz, Fernanda Oliveira, Mayara Pineiro, Pau Pujol, Arian Molina Soca and Dayesi Torriente, according to a release.

The cultural evening will then end with a performance of ‘Bourbon St.’, choreographed by Artistic Director Angel Corella and Demi Soloist Russell Ducker with music by Louis Prima and the Barcelona Hot Angels to conclude the Philadelphia Ballet’s program. Described as a high-energy, character-driven work, ‘Bourbon St.’ is an homage to the nightlife of New Orleans, and features the Lindy Hop, a swing-era dance-craze.

4261 N. 5th St., esperanzaartscenter.us

Hispanic Heritage Month Gala

As an official release states, a new edition of the Hispanic Heritage Month Gala— the distinguished event of Hispanic Media group that celebrates Latino roots—will take place in the City of Philadelphia.

The traditional gala, presented by PECO, will take place on Friday, Sept. 30 at Live! Casino & Hotel and will feature a reception, dinner prepared by an executive chef, dancing, awards and more. The release also states that the hosts of this transcendental gala for Hispanics in Philly will be Ricardo Hurtado, president and CEO of Hispanic Media Company; David Oh, Philadelphia Councilman at-Large; and Lissy G., of the Hispanic Media Company advisory board. Tickets range from $225-$3,000 and can be found online.

900 Packer Ave., eventbrite.com/e/hispanic-heritage-month-gala-2022-tickets

Cuba Libre

In Old City, Cuba Libre will be celebrating Hispanic Heritage month the best way they know how—with delicious food and drinks. From now until Oct. 15, Cuba Libre will be offering the “Tour of Cuba,” a three-course prix fixe meal for $40 per person as part of its celebrations.

As a release states, the dining experience features numerous traditional and classic Cuban dishes from the restaurant’s regular menu. Guests choose from aperitivos (starters) like black bean soup, pineapple guacamole Cubano, Jardín salad, spinach and manchego buñuelos; main entrees like arroz con pollo, ropa vieja, pollo asado and paella vegetariana; and complete the tour with their choice of a dessert, including Cuban flan and churros con chocolate.

For the full tour experience, guests can start their celebration with a specialty Tour of Cuba cocktail. Additional drink specials also include the La Palma (Don Q Oak Barrel spiced rum, guarapo, sugar, lime – $13), and Havana Breeze (Bacardi Añejo Cuatro rum, guarapo, pineapple and lime juice – $13).

And finally, in honor of Hispanic Heritage Month, guests are also invited to follow Cuba Libre on TikTok for recipe inspiration by Chef Guillermo Pernot.

10 S. 2nd St., cubalibrerestaurant.com