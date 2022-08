A perfect Union: Jose Martinez and Julian Carranza make magic on the pitch

Sign up for our Daily Email newsletter to stay up-to-date on the latest local news throughout Philadelphia.

José Martínez y Julián Carranza hacen magia en la cancha

A lo largo de los años, Major League Soccer ha tomado muchas formas y adoptado muchas tendencias. Atlanta United inició una de las tendencias más cruciales de la liga a finales de la década de 2010: construir su equipo con jugadores claves de Sudamérica.

Con la llegada del club a la liga en 2017, había un plan claro para el éxito temprano. Atlanta adoptó un nuevo enfoque con jugadores como Josef Martínez, Miguel Almiron, Tito Villalba, Leonardo Gonzalez Perez, Esequiel Barco, entre otros. Jugadores que, sí, venían de Sudamérica, pero también eran jóvenes y estaban en su mejor momento.

Esta estrategia trajo un estilo divertido de fútbol y ayudó a moldear la liga en lo que es hoy.

Lo que hizo Atlanta cambió las reglas del juego, y el resto de la liga pronto siguió el mismo camino, incluido nuestro propio Philadelphia Union. Dos jugadores han llevado sus habilidades sudamericanas a la cancha de Filadelfia, y el Union es un equipo mucho mejor gracias a eso.

José “El Brujo” Martínez

Proveniente de Maracaibo, Venezuela, El Brujo, como lo llaman, está en su tercera temporada con Philadelphia después de hacer una transferencia de Zulia FC. En 66 partidos en total con The Union hasta el momento, ha acumulado más de 5000 minutos y ha sido el ancla del notorio diamante de mediocampo con el que The Union ha tenido mucho éxito.

Jugando como la principal posición de mediocampo de la Defensiva Central, El Brujo ha hecho un gran trabajo bloqueando a algunos de los mejores jugadores de esta liga que atacan por el centro del campo, y en una liga llena de extremadamente talentosos N° 10 (CAMs). El Brujo tiene un trabajo duro para encerrarlos, y su tenacidad para ganar balones y sofocar a los oponentes lo convierte en uno de los mejores en su posición en la liga.

El Brujo es un líder emocional en el campo y nunca rehúye la confrontación, acumulando 29 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas en 3 temporadas.

Él es un componente importante para el motor del mediocampo de The Union. Sin eso, el estilo de The Union no sería tan dominante como lo ha sido, permitiendo solo 15 goles en 21 partidos esta temporada.

Julián Carranza

Julián Carranza, delantero argentino de 21 años, es oriundo de Oncativo, Argentina. Había muchas promesas para el producto de Banfield que se dirigía a Estados Unidos, y desde el comienzo de su comisión con Philly, los fanáticos vieron la habilidad técnica que tenía: gran ritmo y gran decisión con el balón. Durante 18 partidos disputados por Carranza, ha tenido 7 goles y 4 asistencias en 1.231 minutos. Carranza ha superado las expectativas. Ha demostrado que tiene suficiente talento para ser el mejor de la liga. A medida que Carranza continúa creando química con los otros dos componentes importantes del ataque, Mikael Uhre y Dániel Gazdag, el trío ciertamente tiene talento y, a medida que trabajen de manera constante, el futuro se ve aún más brillante.

A perfect Union: Jose Martinez and Julian Carranza make magic on the pitch

Over the years, Major League Soccer has taken many shapes and embraced many trends. Atlanta United started one of the league’s most crucial trends in the late 2010’s — building their team with core players from South America.

With the club coming in the league in 2017, there was a clear plan for early success. Atlanta took a new approach with players like Josef Martinez, Miguel Almiron, Tito Villalba, Leonardo Gonzalez Perez, Esequiel Barco and more. Players who, yes, came from South America, but also were young and in their prime.

This strategy brought a fun style of soccer and helped mold the league into what it is today.

What Atlanta did changed the game, and the rest of the league soon followed suit—including our own Philadelphia Union. Two players have brought their South American skills to the Philly pitch, and the Union is a much better squad because of it.

Jose “El Brujo” Martinez

Hailing from Maracaibo, Venezuela, El Brujo—as they call him—is in his 3rd season with Philadelphia after making a transfer move from Zulia FC. In 66 total matches with The Union so far, he’s racked up over 5,000 minutes and has been the anchor of the notorious midfield diamond The Union have been very successful with.

Playing as the main Central Defensive midfield position, El Brujo has done a great job locking down some of the best attacking players in this league that attack through the center of the pitch, and in a league full of extremely talented No. 10’s (CAM’s). El Brujo has a tough job of locking them down, and his tenacity to win balls and stifle opponents makes him one of the best at his position in the league.

El Brujo is an emotional leader on the pitch, and never shys away from confrontation — racking up 29 yellow cards and 2 red cards in 3 seasons.

He is an important component to The Union midfield engine. Without that, The Union style wouldn’t be as dominant as it’s been, only allowing 15 goals through 21 matches this season.

Julian Carranza

Julian Carranza, a 21 year old Argentine striker, hails from Oncativo, Argentina. There was a lot of promise for The Banfield product heading to America, and from the start of his tenure with Philly, fans saw the technical ability that he had—great pace and great finish on the ball. Through 18 matches played for Carranza, has had 7 goals and 4 assists in 1,231 minutes.

Carranza has exceeded expectations. He has shown he has enough talent to be the best in the league. As Carranza continues creating chemistry with the other two important components of the attack — Mikael Uhre and Dániel Gazdag — the trio certainly have talent, and as they continue to work on consistently, the future becomes even brighter.