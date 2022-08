Hispanic Chamber CEO: Yes, you can grow your business during an economic crisis

Sí puedes hacer crecer tu negocio durante una crisis económica

La pandemia todavía está con nosotros, los costos de los bienes y materiales son más altos que nunca y las tasas de interés están aumentando. ¿Cómo se supone que los propietarios de pequeñas empresas sigan siendo rentables y crezcan? Lo que sabemos sobre los empresarios es que son resistentes, optimistas y solucionadores de problemas por naturaleza y estas características son exactamente lo que se necesita para escalar un negocio en tiempos de incertidumbre. Muchos negocios exitosos se han creado de esta manera: piensa en Uber y Airbnb, ambos se crearon durante la Gran Recesión de 2007-2009.

Las empresas que prosperan durante las crisis económicas tienen algunas cosas en común:

Tienen una conexión profunda con sus clientes, lo que les ayuda a comprender sus necesidades cambiantes. Una buena investigación de mercado ayuda a las empresas a adaptarse y crear productos y servicios para satisfacer las necesidades de los clientes.

Utilizan la tecnología para ser más competitivos. La tecnología ayuda a las empresas a ser más ágiles. La tecnología de videoconferencia reduce los costos y los desafíos de los viajes, la tecnología en la nube mejora la colaboración, y el comercio electrónico significa que puede hacer negocios sin el costo de una ubicación física.

Son ágiles. Los dueños de negocios están dispuestos a responder rápidamente a las necesidades de sus clientes. Están dispuestos a experimentar con nuevos productos y servicios como una extensión de sus capacidades.

Los latinos son el grupo demográfico más emprendedor en los EE. UU., uno de cada 200 inicia un nuevo negocio cada mes; sin embargo, nuestros negocios comienzan pequeños y siguen siendo pequeños a medida que maduran. Solo alrededor del siete por ciento de las empresas propiedad de latinos tienen empleados, en comparación con el 17 por ciento de las empresas no latinas. Puede parecer contradictorio, pero ahora es el momento de maximizar nuestras contribuciones a la economía mediante el crecimiento de empresas hispanas que traerán riqueza y empleos a nuestra comunidad. Sí, el proceso de escalar un negocio puede ser desalentador, pero afortunadamente nuestra región cuenta con varias organizaciones enfocadas en ayudar a que las empresas hispanas tengan éxito.

Los propietarios de pequeñas empresas que buscan aprovechar las condiciones actuales del mercado para hacer crecer su negocio pueden conectarse con organizaciones de apoyo e inscribirse en programas que satisfagan sus necesidades específicas. Actualmente, la Cámara de Comercio Hispana del Gran Filadelfia está aceptando solicitudes para Accelerate Business, un programa educativo para empresarios que desean desarrollar un plan de alto crecimiento para su negocio actual, y para Build Latino, un programa educativo para contratistas emergentes que quieren hacer crecer su negocio evitando las trampas de la industria de la construcción. Los empresarios latinos también pueden encontrar asistencia técnica bilingüe individualizada y programas educativos en Widener University SBDC y acceso a financiamiento, incluidos microcréditos, en Community First Fund.

Jennifer I. Rodríguez, MCP es la presidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana del Gran Filadelfia.

Hispanic Chamber CEO: Yes, you can grow your business during an economic crisis

The pandemic is still with us, the costs of goods and materials are higher than ever, and interest rates are rising. How are small business owners supposed to remain profitable and grow? What we know about entrepreneurs is that they are resilient, optimists, and problem solvers by nature and these characteristics are exactly what is needed to scale a business during uncertain times. Many successful businesses have been created this way—think about Uber and Airbnb, both were created during the Great Recession of 2007-2009.

Businesses that thrive during economic crises have some things in common:

They have a deep connection with their customers, which helps them understand their shifting needs. Good market research helps businesses adapt and create products and services to meet customer needs.

They use technology to become more competitive. Technology helps companies become more agile. Videoconferencing technology lowers costs and challenges of travel, cloud technology improves collaboration, and e-commerce means you can do business without the cost of a brick-and-mortar location.

They are nimble. Business owners are willing to respond quickly to the needs of their customers, They are willing to experiment with new products and services as an extension of their capabilities.

Latinos are the most entrepreneurial demographic in the U.S., with one in 200 starting a new business every month, yet our businesses start small and remain small as they mature. Only about seven percent of Latino-owned businesses have employees, compared to 17 percent for non-Latino businesses. It may be counterintuitive, but now is the time to maximize our contributions to the economy by growing Hispanic businesses that will bring wealth and jobs to our community. Yes, the process of scaling a business can be daunting, but luckily our region has various organizations focused on helping Hispanic businesses succeed.

Small business owners who are looking to take advantage of current market conditions to grow their business can connect with support organizations and enroll in programs that meet their specific needs. Currently, the Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce is accepting applications for Accelerate Business, an education program for entrepreneurs who want to develop a high-growth plan for their existing business, and for Build Latino, an education program for emerging contractors who want to grow their business by avoiding the pitfalls of the construction industry. Latino entrepreneurs can also find individualized bilingual technical assistance and education programs at Widener University SBDC, and access to financing, including micro loans, at Community First Fund.

Jennifer I. Rodríguez, MCP is the President and CEO of the Greater Philadelphia Hispanic Chamber of Commerce.